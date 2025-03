Tribunal de Corea del Sur ordena liberación del presidente Yoon Suk Yeol

Una pantalla de televisión muestra imágenes del alegato del presidente Yoon Suk Yeol, que está bajo juicio político, en la última vista de su juicio, durante un noticiero, en una terminal de autobuses en Seúl, Corea del Sur, el 25 de febrero de 2025. (AP Foto/Ahn Young-joo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.