Tres observadores de la ONU y un intérprete libanés, heridos en explosión durante patrulla

En esta imagen de archivo, efectivos de la misión de paz de Naciones Unidas sostienen su bandera mientras observan cómo las excavadoras israelíes tratan de destruir túneles construidos por Hezbollah, cerca de la localidad fronteriza de Mays al-Jabal, en Líbano, el 13 de diciembre de 2019. (AP Foto/Hussein Malla, archivo) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.