Tras haber sido centro de aprendizaje islámico, ciudad maliense de Djenné llora ausencia de turistas

En esta imagen de archivo, el edificio de adobe más grande del mundo, la Gran Mezquita de Djenné, Mali, espera su enlucimiento anual, el 10 de mayo de 2024. La mezquita solía atraer a decenas de miles de turistas al centro de Mali cada año. Ahora está amenazada por el conflicto entre los rebeldes yihadistas, las fuerzas del gobierno y otros grupos. (AP Foto/Moustapha Diallo, archivo) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Kola Bah, un antiguo guía turístico que está desempleado desde el inicio de la violencia en Mali y que ahora vende uno de los animales de su pequeño rebaño cuando necesita llegar a final de mes, posa para una fotografía en Djenné, Mali, el 9 de mayo de 2024. La Gran Mezquita de Djenné — el edificio de adobe más grande del mundo — solía atraer a decenas de miles de turistas al centro de Mali cada año. Ahora está amenazada por el conflicto entre los rebeldes yihadistas, las fuerzas del gobierno y otros grupos. (AP Foto/Moustapha Diallo) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Vista del único hotel que sigue abierto en Djenné, Mali, que está prácticamente vacío y no tiene agua corriente, el 9 de mayo de 2024. La Gran Mezquita de Djenné — el edificio de adobe más grande del mundo — solía atraer a decenas de miles de turistas al centro de Mali cada año. Ahora está amenazada por el conflicto entre los rebeldes yihadistas, las fuerzas del gobierno y otros grupos. (AP Foto/Moustapha Diallo) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.