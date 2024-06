Tormenta tropical Alberto inicia la temporada con lluvias en Texas y México, que reporta 3 muertos

Un auto se ve sumergido mientras la tormenta tropical Alberto se acerca a tierra el miércoles 19 de junio de 2024 en Surfside Beach, Texas. (Jon Shapley/Houston Chronicle via AP) © 2024 Jon Shapley / Houston Chronicle

Un ave vuela por encima de un muelle desértico en Miramar, en el suroeste del Golfo de México, el miércoles 19 de junio de 2024. (AP Foto/Fabian Melendez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved