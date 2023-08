Todo listo para 1er viaje espacial de Virgin Galactic con turistas

Turistas espaciales, Anastatia Mayers, Jon Goodwin y Keisha Schahaff posan para fotografías antes de abordar su vuelo de Virgin Galactic en Spaceport America, cerca de Truth or Consequences, Nuevo México, el jueves 10 de agosto de 2023. (AP Foto/Andrés Leighton) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.