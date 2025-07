Tiroteo en la Universidad de Nuevo México deja un muerto y un herido; arrestan a sospechoso

Las autoridades bloquean el acceso a un área cercana al complejo de viviendas estudiantiles de la Universidad de Nuevo México donde dos personas fueron baleadas, una de ellas fatalmente, en la madrugada del viernes 25 de julio de 2025 en Albuquerque, Nuevo México. (AP Foto/Susan Montoya Bryan) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.