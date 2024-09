Timorenses llenan un parque para una misa de Francisco en el lugar de la histórica de Juan Pablo II

El papa Francisco consuela a una persona durante una visita a la escuela Hermanas Alma para niños con discapacidad, en Dili, Timor Oriental, el 10 de septiembre de 2024. (AP Foto/Gregorio Borgia) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El papa Francisco habla durante una visita a la escuela Hermanas Alma para niños con discapacidad, en Dili, Timor Oriental, el 10 de septiembre de 2024. (AP Foto/Gregorio Borgia) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El papa saluda a gente en la Catedral de la Inmaculada Concepción en Dili, Timor Oriental, el 10 de septiembre de 2024. (AP Foto/Dita Alangkara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved