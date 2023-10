Thunberg se suma a protesta contra foro petrolero en Londres

La activista ambiental Greta Thunberg grita consignas durante la una protesta frente al Hotel Intercontinental, Londres, donde se realiza un foro de empresarios petroleros, martes 17 de octubre de 2023. La consigna del acto fue "Fuera el dinero petrolero". (AP Foto/Kin Cheung) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved