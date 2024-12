Televisora siria anuncia la caída del gobierno tras 50 años de poder de la familia Assad

Una imagen del presidente sirio, Bashar Assad, marcada por disparos, en la oficina del gobierno provincial tras la toma de Hama por parte de la oposición, en Siria, el viernes 6 de diciembre de 2024. (AP Foto/Omar Albam) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un combatiente de la oposición siria sostiene un lanzacohetes ante una oficina gubernamental, con la imagen del presidente Bashar Assad con varios balazos en la fachada, tras la toma de Hama por parte de la oposición, en Siria, el 6 de diciembre de 2024. (AP Foto/Ghaith Alsayed)

Combatientes de la oposición siria conducen por las calles tras la toma de Hama por parte de los insurgentes, en Siria, el viernes 6 de diciembre de 2024. (AP Foto/Ghaith Alsayed)

ARCHIVO - En esta foto proporcionada por la Agencia de Prensa Saudí, el presidente sirio Bashar Assad escucha durante una cumbre árabe en Jeddah, Arabia Saudí, el 19 de mayo de 2023. (Agencia de Prensa Saudí vía AP, Archivo)

Un combatiente sirio de oposición sostiene un lanzacohetes frente a la oficina del gobierno regional, en cuya fachada se muestra una imagen del presidente sirio, Bashar Assad, rodeada de disparos, tras la toma de la ciudad de Hama por parte de la oposición, en Siria, el viernes 6 de diciembre de 2024. (AP Foto/Ghaith Alsayed)

Un archivo de fotos que muestra, a la izquierda, al presidente sirio Bashar Assad, el 19 de agosto de 2009, en Teherán, Irán, y, a la derecha, a su padre, el expresidente Hafez Assad, el 1 de diciembre de 1972, en una ubicación desconocida. (AP Foto)