Tanques israelíes han entrado en ciudad de Rafah, en Gaza, dicen funcionarios egipcio y palestino

Una mujer palestina llora a un bebé de su familia, Hani Qeshta, de siete meses, que murió en un bombardeo israelí contra un edificio residencial con la familia de Qeshta, en la morgue del hospital Al Najjar en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el domingo 5 de mayo de 2024. (AP Foto/Ismael Abu Dayyah) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos sostienen folletos arrojados por aviones israelíes que les dicen que evacúen antes de una operación militar israelí en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el lunes 6 de mayo de 2024. La orden afecta a decenas de miles de personas y podría apuntar a una invasión más amplia de la ciudad, que Israel ha identificado como el último bastión importante de Hamás tras siete meses de guerra. (AP Foto/Ismael Abu Dayyah) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Columnas de humo luego de un ataque aéreo israelí, el 6 de mayo de 2024, en el este de Rafah, Franja de Gaza. (AP Foto/Ismael Abu Dayyah) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.