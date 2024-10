Surcoreana demanda asu gobierno y agencia de adopción por enviar al extranjero a su hija secuestrada

Han Tae-soon habla durante una rueda de prensa ante el Tribunal del Distrito Central de Seúl en Seúl, Corea del Sur, el lunes 7 de octubre de 2024, antes de demandar a su gobierno, a una agencia de adopción y a un orfanato por la adopción de su hija. (AP Foto/Ahn Young-joon) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.