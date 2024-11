Suprema Corte de México discute sentencia que invalidaría parcialmente polémica reforma judicial

Empleados del Ministerio Público sostienen imágenes de los magistrados de la Suprema Corte en señal de apoyo mientras discuten un proyecto de resolución que propone la invalidación parcial de la reforma judicial aprobada por el Congreso, en la Ciudad de México, el martes 5 de noviembre de 2024. (Foto AP/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

