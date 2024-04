Suenan sirenas y estallidos en Israel en ataque iraní sin precedentes con drones y misiles

En esta imagen tomada de un video proporcionado a The Associated Press por un funcionario de defensa de Oriente Medio, se muestra un helicóptero durante un asalto a un buque en el estrecho de Ormuz, el 13 de abril de 2024. (AP Foto)

Un manifestante ondea banderas iraníes y palestinas durante una protesta anti-Israel en la Plaza Palestina en Teherán, Irán, la madrugada del domingo 14 de abril de 2024. (AP Foto/Vahid Salemi) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El sistema de defensa aérea israelí Domo de Hierro es activado para interceptar misiles disparados desde Irán, en el centro de Israel, el domingo 14 de abril de 2024. (AP Foto/Tomer Neuberg) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un clérigo iraní lanza consignas durante una protesta anti-Israel en la Plaza Palestina en Teherán, Irán, la madrugada del domingo 14 de abril de 2024. (AP Foto/Vahid Salemi) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved