Suben a 39 los fallecidos a consecuencia del paso del huracán Otis en el sur de México

Residentes sentados delante de una entidad bancaria, sin ventanales y con los cajeros destrozados, dos días después del paso del devastador huracán Otis, de categoría 5, en Acapulco, México, el viernes 27 de octubre de 2023. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Residentes caminan entre los escombros que dejó el paso del devastador huracán Otis, de categoría 5, en Acapulco, México, el viernes 27 de octubre de 2023. (AP Foto/Félix Márquez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Personas a un lado de una carretera en busca de ayuda, dos días después del paso del devastador huracán Otis, de categoría 5, en Acapulco, México, el viernes 27 de octubre de 2023. (AP Foto/Félix Márquez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Paredes parcialmente destruidas de un hotel, dos días después del paso del devastador huracán Otis, de categoría 5, en Acapulco, México, el viernes 27 de octubre de 2023. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved