Soldados y rescatistas tratan de llegar a localidades remotas marroquíes golpeadas por el sismo

Dos personas recuperan una lavadora de su casa dañada por un sismo en la localidad de Amizmiz, cerca de Marrakech, Marruecos, el domingo 10 de septiembre de 2023. Soldados marroquíes y equipos de ayuda en camiones y helicópteros trataban de llegar a localidades remotas de montaña devastadas por un enorme terremoto que mató a más de 2.400 personas, mientras sobrevivientes desesperados buscaban ayuda para ayudar a seres queridos que temían se hubieran quedado atrapados bajo los escombros. (AP Foto/Mosa'ab Elshamy) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.