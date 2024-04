Soldados alemanes llegan Lituania en su primer despliegue al extranjero desde Segunda Guerra Mundial

El general Valdemaras Rupsys, izquierda, jefe de Defensa lituano, recibe al teniente general Alfons Mais, jefe del ejército alemán, luego de la llegada de algunos miembros de ese ejército el lunes 8 de abril de 2024, en un aeropuerto en Vilna, Alemania. (AP Foto/Mindaugas Kulbis) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved