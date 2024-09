Sepelio con honores de alto oficial de la policía salvadoreña que falleció en accidente aéreo

El presidente de El Salvador Nayib Bukele se dirige a los familiares de ocho oficiales de policía que murieron en el accidente de un helicóptero militar, durante su funeral en San Salvador, El Salvador, el martes 10 de septiembre de 2024. Además del subdirector de la Policía Nacional Civil y otros policías de alto rango, en el accidente murió un fugitivo que había sido capturado. (AP Foto/Salvador Meléndez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved