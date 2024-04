Sector productivo de Ecuador advierte sobre millonarias pérdidas por apagones

Peatones pasan por un edificio gubernamental cerrado después de que el presidente Daniel Noboa suspendiera las actividades públicas y privadas en Quito, Ecuador, el jueves 18 de abril de 2024. Noboa decretó un feriado obligatorio de dos días debido a la falta de electricidad, lo que ha provocado un racionamiento energético. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved