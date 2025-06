Secretaria de Seguridad Nacional promete continuar con ofensiva migratoria de Trump pese a protestas

Un hombre grita a través de un megáfono fuera del Ayuntamiento de la ciudad durante las protestas por las redadas de inmigración, el miércoles 11 de junio de 2025, en Los Ángeles. (AP Foto/Ethan Swope) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una manifestante levanta un letrero afuera del centro de detención metropolitano, en Los Ángeles, durante una protesta, el jueves 12 de junio de 2025. (AP Foto/Etienne Laurent) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, durante una conferencia de prensa en Los Ángeles, el jueves 12 de junio de 2025. (AP Foto/Etienne Laurent) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.