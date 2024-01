Se estrella un avión ruso con 65 prisioneros de guerra ucranianos a bordo

Todos los que iban a bordo murieron, según el gobernador de la región de Belgorod, Vyacheslav Gladkov. En un primer momento no estaba claro qué había provocado el siniestro. Gladkov no especificó cuántas personas iban a bordo ni quiénes eran.

The Associated Press no pudo confirmar quién iba en el avión, y las autoridades ucranianas pidieron cautela antes de divulgar información no confirmada.