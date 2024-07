Se estrella avión ruso cerca de Moscú durante vuelo sin pasajeros; mueren los 3 tripulantes

ARCHIVO - Un avión ruso de pasajeros Sukhoi Superjet 100 se eleva durante el evento de exhibición aérea y espacial internacional MAKS-2019 en Zhukovsky, en las afueras de Moscú, Rusia, el martes 27 de agosto de 2019. (AP Foto/Pavel Golovkin, archivo) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved