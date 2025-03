Rusia y Ucrania lanzan ataques aéreos en medio de propuestas de conversaciones de alto el fuego

Ukrainian Emergency Service via AP

En esta imagen, proporcionada por el Servicio de Emergencias de Ucrania, un camión de bomberos y autobuses arden tras un ataque ruso con drones contra una zona donde los bomberos extinguían un incendio en un centro de secundaria luego de un ataque previo, en Bohodukhiv, en la región de Járkiv, Ucrania, el 15 de marzo de 2025. (Servicio de Emergencias de Ucrania vía AP) Ukrainian Emergency Service via AP

El gobernador de la región de Volgogrado, Andrei Bocharov, confirmó que los restos de un avión no tripulado caído causaron un incendio en el distrito Krasnoarmeysky de la ciudad, cerca de una refinería de petróleo de Lukoil, pero no ofreció más detalles. Aeropuertos próximos suspendieron temporalmente los vuelos, según la prensa locas. No se reportaron víctimas.