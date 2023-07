Rusia lanza intensos ataques nocturnos contra Ucrania y vuelve a golpear Odesa

Un féretro con los restos de Roman Shadlovskyi es colocado en una fosa durante su nuevo entierro en Bucha, Ucrania, el martes 18 de julio de 2023. El veterano de las fuerzas armadas ucranianas, que fue enterrado en un principio en una fosa común como víctima no identificada tras ser asesinado el año pasad por tropas rusas, fue enterrado de nuevo el martes después de que una prueba de ADN confirmara su identidad. (AP Foto/Jae C. Hong) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved