Rusia lanza ataque masivo de drones y misiles contra Ucrania; hay al menos 3 muertos

En esta fotografía tomada de un video divulgado por el Ministerio de Defensa ruso el domingo 25 de agosto de 2024, un sistema de misiles Buk-2M tierra-aire, autopropulsados y de alcance medio del ejército ruso dispara contra blancos aéreos en un lugar no revelado en Ucrania. (Servicio de prensa del Ministerio de Defensa ruso vía AP) Russian Defense Ministry Press Service

Maquinaria pesada retira escombros tras un ataque ruso contra el hotel Sapphire, el 25 de agosto del 2024, en Kramatorsk, región de Donetsk, Ucrania. (Foto AP /Evgeniy Maloletka) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved