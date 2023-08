Rusia intercepta drones que se dirigían a Moscú por segundo día consecutivo

En esta imagen proporcionada por la oficina de prensa de la administración de Zaporiyia, rescatistas trabajan en un edificio dañado por ataques de misiles en Zaporiyia, Ucrania, el miércoles 9 de agosto de 2023. (Oficina de prensa de la administración de Zaporiyia via AP) Zaporizhzhia administration Press Office

No se reportaron daños ni víctimas en un primer momento.

En un primer momento no estaba claro desde dónde habían salido los drones, y las autoridades ucranianas no hicieron comentarios en un primer momento. Ucrania no suele confirmar ni negar esos ataques.