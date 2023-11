Rusia intensifica sus ataques cerca de dos ciudades en el este de Ucrania

Una mujer perteneciente a las fuerzas armadas ucranianas llora tras colocar flores para recordar a quienes han muerto en la guerra con Rusia, en el primer aniversario de que Ucrania recuperara la ciudad de Jersón de manos de las fuerzas de ocupación rusas, en Jersón, Ucrania, el sábado 11 de noviembre de 2023. (AP Foto/Efrem Lukatsky) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.