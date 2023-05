Rusia dice que drones causan daños en edificios en Moscú y culpa a Ucrania

El sistema de defensa antiaéreo ucraniano intercepta un dron Shahed en pleno vuelo en el tercer ataque aéreo ruso sobre Kiev en 24 horas, el 30 de mayo de 2023. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Un agente de policía camina por un estacionamiento con autos dañados, frente a un edificio de varias plantas, luego de un ataque ruso sobre Kiev, en Ucrania, el 30 de mayo de 2023. (AP Foto/Roman Hrytsyna) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Agentes de policía ayudan a un hombre herido a salir de un edificio residencial y dirigirse a una ambulancia durante una ola de bombardeos en Kiev, Ucrania, el 30 de mayo de 2023. (AP Foto/Alex Babenko) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved