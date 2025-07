Rusia ataca Kiev con otro bombardeo de misiles y drones y causa al menos 2 muertos

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

“En este momento, el avance ruso se está acelerando y es probable que la ofensiva de verano de Rusia ponga a las fuerzas armadas de Ucrania bajo una intensa presión”, escribió Jack Watling, investigador principal del grupo de expertos militares RUSI, en un análisis publicado el miércoles.

La presión ha causado alarma entre las autoridades ucranianas, que no están seguras de la continuidad del crucial apoyo militar de Estados Unidos y de la política del presidente estadounidense, Donald Trump, hacia el Kremlin.

“Los socios deben acelerar las inversiones en producción de armas y desarrollo tecnológico”, apuntó Zelenskyy el jueves. “Tenemos que ser más rápidos con las sanciones y presionar a Rusia para que sienta las consecuencias de su terror”.

En Kiev, Karyna Holf, de 23 años, estaba cerca de la ventana de su sala de estar cuando escuchó el silbante del arma que se acercaba. Momentos después, de la habitación quedaban poco más que escombros.

“Después de un golpe así es cuando sabes por experiencia propia lo que es perderlo todo”, dijo. “Ni siquiera sé qué viene ahora. Todo lo que tengo es una mochila, un teléfono y un abrigo de invierno, eso es todo. Esta es toda mi vida ahora”.

Holf añadió que estaba agradecida de poder recurrir a sus padres, pero recordó que “hay gente que no tiene a nadie".

Un trabajador de una estación de metro de la capital dijo que más de mil personas, entre las que había unos 70 niños, se refugiaron allí. Una de ellas fue Alina Kalyna, una residente de Kiev de 32 años.

“Los ataques con drones de hace un año eran una cosa, y ahora son algo completamente diferente. Estamos agotados", declaró. "Duermo mal, me recupero mal, de hecho ya no me recupero, solo sigo adelante con las reservas de energía que quedan, que son pocas. Simplemente, vivo y existo”.

Es poco probable que las andanadas de aviones no tripulados disminuyan. Según el Atlantic Council, Moscú produce ahora más y mejores drones, algunos de ellos con tecnología de inteligencia artificial. De sus fábricas salen más de 5.000 de estos dispositivos al mes, agregó el centro de estudios con sede en Washington esta semana.

“Durante los primeros años de la guerra tras la invasión rusa de 2022, el dinámico sector tecnológico de Ucrania y su vibrante cultura de startups ayudaron a mantener al país un paso por delante de Rusia a pesar de los recursos mucho mayores del Kremlin", dijo el Atlantic Council acerca del desarrollo de drones en ambos países. “En los últimos meses, sin embargo, es cada vez más evidente que la iniciativa ha pasado a Moscú”.

Ucrania necesita urgentemente más drones interceptores para derribar los Shaheds rusos, así como sistemas de misiles Patriot para contrarrestar los misiles rivales.

Estados Unidos ha reanudado las entregas de ciertas armas, incluidas municiones de 155 mm y cohetes guiados conocidos como GMLRS, indicaron dos funcionarios estadounidenses a The Associated Press bajo condición de anonimato para poder ofrecer detalles que aún no son públicos. No está claro cuándo comenzaron exactamente los envíos de armas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press