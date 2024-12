Rusia anuncia la detención de un sospechoso por el asesinato de un general de alto rango en Moscú

Investigadores trabajan cerca de una patineta en el lugar donde el teniente general Igor Kirillov, jefe de las fuerzas nucleares, biológicas y químicas de rusia, y su asistente, Ilya Polikarpov, fueron asesinados por un dispositivo explosivo colocado cerca del bloque de apartamentos en Moscú, Rusia, el martes 17 de diciembre de 2024. (AP Foto) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.