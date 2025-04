Autoridades europeas condenan el mortal ataque ruso del Domingo de Ramos en Sumy, Ucrania

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

La ministra finlandesa de Exteriores, Elina Valtonen, señaló que el ataque a Sumy ocurrió poco después de que el enviado de Trump, Steve Witkoff, estuviera en San Petersburgo para reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin. Esto demuestra que "Rusia muestra un total desprecio por el proceso de paz, pero también que Rusia no tiene ningún respeto por la vida humana".

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, dijo que el ataque muestra que Putin no tiene intención de acordar un alto el fuego. "Por lo tanto, debe ser obligado a hacerlo, y por eso llamo a la Unión Europea a tomar las sanciones más duras contra Rusia para asfixiar su economía e impedir que alimente su esfuerzo bélico".

La UE ha impuesto 16 rondas de sanciones a Rusia y está trabajando en un 17mo paquete, pero las medidas son cada vez más difíciles de acordar ya que también impactan en las economías europeas.

El designado canciller de Alemania, Friedrich Merz, describió el ataque a Sumy el domingo por la noche como "un grave crimen de guerra".

Merz dijo que, tres días después de que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, estuviera en Moscú, Rusia atacó un hospital infantil en Kiev. "Evidentemente, él (Putin) interpreta nuestra disposición a hablar con él no como una oferta seria para hacer posible la paz, sino como una debilidad", dijo en una aparición en la televisora ARD.

Merz dejó claro que mantiene sus llamados anteriores para enviar misiles de crucero de largo alcance Taurus a Ucrania, algo que el canciller saliente Olaf Scholz se negó a hacer. Dijo que el ejército ucraniano necesita poder "adelantarse a la situación" y que cualquier entrega de misiles de largo alcance debe hacerse en consulta con los socios europeos.

Dos niños murieron y otros 15 resultaron heridos en el ataque, según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

"Solo escoria inmunda puede actuar así, quitando la vida a personas comunes", afirmó el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, en un comunicado en las redes sociales. El primer ataque golpeó edificios universitarios de la ciudad, señaló, mientras que el segundo explotó por encima del nivel de la calle.

El jefe de la oficina del presidente ucraniano, Andriy Yermak, dijo que se utilizaron municiones de racimo para matar a la mayor cantidad de personas posible. The Associated Press no pudo verificar esa afirmación.

El ataque a Sumy siguió a un letal ataque con misiles el cuatro de abril en la ciudad natal de Zelenskyy, Kryvyi Rih, que mató a unas 20 personas, incluidos nueve niños.

Zelenskyy pidió una respuesta global al ataque. "Las conversaciones nunca han detenido misiles balísticos y bombas aéreas. Lo que se necesita es una actitud hacia Rusia que un terrorista merece", dijo.

Cuando se le preguntó sobre el ataque, Trump dijo el domingo por la noche que estaba tratando de detener la guerra. "Creo que fue terrible y me dijeron que cometieron un error, pero creo que es algo horrible. Creo que toda la guerra es algo horrible", dijo a los periodistas a bordo del Air Force One mientras regresaba a Washington. No aclaró si estaba diciendo que el ataque fue involuntario.

Los periodistas de Associated Press Geir Moulson en Berlín, Sam McNeil en Barcelona, España, Illia Novikov en Kiev, Ucrania, y Dasha Litvinova en Tallín, Estonia, contribuyeron a este informe.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press