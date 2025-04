Los rescatistas siguen buscando tras el derrumbe en una discoteca dominicana que dejó 113 muertos

Parientes de personas desaparecidas se abrazan mientras esperan ante el Instituto Nacional de Patolgía Forense, tras el derrumbe del techo del club nocturno Jet Set durante un concierto de merengue en Santo Domingo, República Dominicana, el martes 8 de abril de 2025. (AP Foto/Ricardo Hernandez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved