Rescatistas buscan sobrevivientes del terremoto en Vanuatu, que dejó 14 muertos y más de 200 heridos

Un edificio se ve dañado en Port Vila, Vanuatu, tras un potente sismo el martes 17 de diciembre de 2024. (Tim Cutler via AP)

El servicio de internet no se había restablecido porque el cable submarino que lo suministra estaba dañado, dijo su operador.

De las víctimas, cuatro muertes se registraron en el hospital principal, seis en un deslizamiento de tierra y cuatro en un edificio colapsado, dijo un aviso del gobierno, pero la cifra no se había actualizado en más de 15 horas. Más de 200 personas lesionadas fueron atendidas en el Hospital Central de Vila.

Katie Greenwood, jefa para Asia-Pacífico de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja, que habló con The Associated Press desde Fiyi, dijo que no estaba claro cuántas personas seguían desaparecidas o muertas.