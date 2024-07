Rescatistas buscan entre lodo y escombros mientras suben a 151 los muertos por aludes en India

Rescatistas toman un descanso para comer el martes 30 de julio de 2024 mientras buscan por sobrevivientes tras unos aludes que azotaron localidades montañosas en el distrito de Wayanad, en el estado de Kerala, India. (AP Foto) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Rescatistas, junto a un puente arrastrado por los deslaves en Chooralmala, en el distrito de Wayanad, en el estado de Kerala, India, el 31 de julio de 2024. (AP Foto/Rafiq Maqbool) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Rescatistas y otros inspeccionan una zona de aldeas de montaña afectadas por los deslaves, en el distrito de Wayanad, en el estado de Kerala, India, el 30 de julio de 2024. (AP Foto) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.