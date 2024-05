República Dominicana vota en unas elecciones marcadas por la crisis de Haití y roces de migración

Un cartel del candidato a la reelección presidencial Luis Abinader en Santo Domingo, República Dominicana, el jueves 16 de mayo de 2024. República Dominicana tendrá elecciones el domingo 19 de mayo. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Haitianos cruzan la frontera hacia Dajabón, República Dominicana, el viernes 17 de abril de 2024. (AP Foto/Matias Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Personas esperan en Ouanaminthe, Haití para cruzar la frontera hacia Dajabón, República Dominicana, el viernes 17 de mayo de 2024. (AP Foto/Matias Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El río Masacre, visto desde arriba, fluye a lo largo de la frontera entre la República Dominicana y Haití, en tanto un canal construido del lado haitiano es visto desde Dajabón, el viernes 17 de mayo de 2024. El presidente dominicano, Luis Abinader, puntero de cara a las elecciones del domingo 19 de mayo en las que busca la reelección, ha defendido que la construcción del canal es violatorio de tratados y que desvía el agua del río en perjuicio del medio ambiente y de los agricultores dominicanos. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved