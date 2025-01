República Democrática del Congo rompe lazos con Ruanda mientras rebeldes avanzan desplazando a miles

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Un vehículo blindado de transporte de tropas de la ONU arde durante los enfrentamientos con los rebeldes del M23 en las afueras de Goma, República Democrática del Congo, sábado 25 de enero de 2025. (AP Foto/Moses Sawasawa)

El Ministerio congoleño de Relaciones Exteriores anunció el sábado por la noche que rompía los lazos diplomáticos con Ruanda y retiraba todo el personal diplomático del país “con efecto inmediato”. Ruanda no hizo comentarios en un primer momento.

“Huimos porque vimos soldados en la frontera con Ruanda lanzando bombas y disparando”, dijo Safi Shangwe, que se dirigía a Goma.

“Estamos cansados y asustados, nuestros hijos corren peligro de morir de hambre", añadió.

Algunos de los desplazados temían que tampoco estuvieran a salvo en Goma.

“Vamos a Goma, pero oí que también hay bombas en Goma, de modo que ahora no sabemos a dónde ir”, dijo Adèle Shimiye.

Cientos de personas intentaron huir a Ruanda por los pasos fronterizos al este de Goma el domingo, mientras agentes de inmigración revisaban con cuidado sus documentos de viaje.

“Cruzo al otro lado para ver si tendremos un lugar de refugio porque por el momento, la seguridad no está garantizada en la ciudad”, dijo Muahadi Amani, que vive en Goma, a The Associated Press.

A principios de semana, los rebeldes tomaron Sake, a 27 kilómetros de Goma, mientras crecían las preocupaciones de que la ciudad pudiera caer pronto.

El Ejército congoleño dijo el sábado que repelió una ofensiva del M23 con la ayuda de fuerzas aliadas, incluidas tropas de la ONU y soldados de la Misión de la Comunidad de Desarrollo del África Austral, también conocida como SAMIDRC.

Dos cascos azules sudafricanos fueron asesinados el viernes, mientras que un soldado uruguayo fue asesinado el sábado, según dijo un funcionario de la ONU a The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el asunto.

Además, tres soldados de paz malauíes murieron en el este del país, dijo el sábado la delegación de Naciones Unidas en Malaui.

Siete soldados sudafricanos de la SAMIDRC también murieron en enfrentamientos con el M23 en los últimos dos días, dijo el Departamento de Defensa de Sudáfrica.

Desde 2021, el gobierno de República Democrática del Congo y las fuerzas aliadas, incluidas SAMIDRC y tropas de la ONU, han mantenido al M23 alejado de Goma.

La misión de paz de la ONU, también conocida como MONUSCO, entró en el país hace más de dos décadas y cuenta con alrededor de 14.000 cascos azules sobre el terreno.

