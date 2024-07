Reportan un incendio en la aguja de la catedral de Ruan, en Normandía

ARCHIVO - Una multitud se reúne en torno a la catedral de Ruan, Normandía, durante la misa funeral por el padre Hamel, el martes 2 de agosto de 2016. Las autoridades francesas reportaron un incendio en la aguja de la catedral medieval de Ruan. (AP Foto/Michel Euler, Archivo) Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.