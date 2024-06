Regresa la calma a la capital de Bolivia tras un fallido golpe militar

Una partidaria del presidente de Bolivia, Luis Arce, entra en la plaza Murillo tras un golpe fallido en La Paz, Bolivia, el miércoles 26 de junio de 2024. La calma regresó el jueves a las calles de La Paz-Bolivia horas después de un fallido golpe militar en contra del presidente Luis Arce que sumó al país en la incertidumbre y el caos político. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Alicia Chura, partidaria del presidente boliviano Luis Arce, grita contra Juan José Zúñiga, un ex alto general del ejército que dirigió a algunos soldados para asaltar el palacio presidencial, frente a las oficinas de la policía en La Paz, Bolivia, el jueves 27 de junio de 2024. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Partidarios del presidente boliviano Luis Arce protestan contra Juan José Zúñiga, un ex alto general del ejército que dirigió a algunos soldados para asaltar el palacio presidencial, frente a las oficinas de la policía en La Paz, Bolivia, el jueves 27 de junio de 2024. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved