Rebeldes sirios llegan a las puertas de la capital y amenazan con poner fin al gobierno de Assad

Un combatiente de la oposición siria sostiene un lanzacohetes ante una oficina gubernamental, con la imagen del presidente Bashar Assad con varios balazos en la fachada, tras la toma de Hama por parte de la oposición, en Siria, el 6 de diciembre de 2024. (AP Foto/Ghaith Alsayed)