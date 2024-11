Rafael se fortalece a huracán categoría tres y Cuba evacúa a miles en zonas de riesgo

Un hombre camina frente a la embajada de EEUU en Kingston, Jamaica, mientras caen lluvias provocadas por la tormenta tropical Rafael el martes 5 de noviembre de 2024. Rafael se fortaleció el miércoles 6 de noviembre y se convirtió en un ciclón categoría 3 el miércoles 6 de noviembre, en las inmediaciones de las costas sur occidental de Cuba, (AP Foto/Collin Reid) Copyright 2024. The Associated Press All rights reserved