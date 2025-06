Putin dice que Rusia podría ayudar a negociar un acuerdo entre Irán e Israel en su conflicto actual

ARCHIVO - El presidente de Rusia, Vladimir Putin, habla con participantes en un programa educativo para veteranos de la guerra con Ucrania, en el Kremlin, Moscú, el 12 de junio de 2025. (Sergei Bulkin, Sputnik, Kremlin Pool Foto via AP, archivo) Sputnik

Personas caminan frente a una pantalla que muestra al presidente ruso Vladímir Putin en los márgenes del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, en San Petersburgo, Rusia, el miércoles 18 de junio de 2025. (AP Foto/Dmitri Lovetsky) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved