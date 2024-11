Putin dice que Rusia ha probado nuevo misil de alcance intermedio en ataque a Ucrania

En esta imagen proporcionada por el servicio de prensa del 24ta Brigada Mecanizada de Ucrania, militares de la brigada disparan un mortero de 120 mm hacia posiciones rusas cerca de Chasiv Yar, en la región de Donetsk, Ucrania, el martes 19 de noviembre de 2024. (Oleg Petrasiuk/servicio de prensa del 24ta Brigada Mecanizada de Ucrania via AP)

Putin añadió que el Oreshnik impactó una conocida fábrica de misiles en Dnipro. También dijo que Rusia emitirá advertencias anticipadas si lanza más ataques con el Oreshnik contra Ucrania para permitir que los civiles sean evacuados a un lugar seguro, algo que Moscú no había hecho anteriormente.

El hecho ocurre en una semana en que las tensiones han aumentado repetidamente, ya que Estados Unidos alivió las restricciones sobre el uso de misiles estadounidenses de mayor alcance dentro de Rusia por parte de Ucrania, y Putin redujo el umbral para el lanzamiento de armas nucleares.

La Fuerza Aérea ucraniana informó en un comunicado que el ataque al Dnipro se lanzó desde la región rusa de Astracán, en el Mar Caspio.

“Hoy, nuestro loco vecino mostró una vez más lo que realmente es”, dijo Zelenskyy. “Y cuánto miedo tiene.”

Rusia estaba enviando un mensaje al atacar a Ucrania con un misil balístico de alcance intermedio capaz de lanzar múltiples ojivas a velocidades extremadamente altas, incluso si son menos precisos que los misiles de crucero o los misiles balísticos de corto alcance, dijo Matthew Savill, director de Ciencias Militares del Royal United Services Institute, un grupo de expertos con sede en Londres.

”¿Por qué se podrían usar entonces?”, cuestionó Savill. “Señales —señales a los ucranianos. Tenemos cosas que los indignan. Pero en realidad, señales a Occidente: ‘Estamos felices de participar en una competencia en torno a misiles balísticos de alcance intermedio. P.D.: Estos podrían tener ojivas nucleares. ¿De verdad quieres correr ese riesgo?’”

A principios de esta semana, el gobierno del presidente Joe Biden autorizó a Ucrania a usar misiles de mayor alcance suministrados por Estados Unidos para atacar el interior de Rusia, una medida que provocó una airada respuesta de Moscú.

Días después, Ucrania disparó varios de los misiles hacia Rusia, según el Kremlin. El mismo día, Putin firmó una nueva doctrina que permite una posible respuesta nuclear incluso a un ataque convencional contra Rusia, realizado por cualquier nación respaldada por una potencia nuclear.

La doctrina está formulada de manera vaga para evitar un firme compromiso a utilizar armas nucleares. En respuesta, los países occidentales, incluido Estados Unidos, dijeron que Rusia ha utilizado una retórica y una conducta nucleares irresponsables durante la guerra para intimidar a Ucrania y otras naciones.

Asimismo, expresaron su consternación por el despliegue de miles de soldados norcoreanos en Rusia para luchar contra Ucrania.

Rusia también atacó la ciudad natal de Zelenskyy, Kryvyi Rih, hiriendo a 26 personas, dijo el jefe de la administración regional, Serhii Lysak. El ataque con misiles causó daños a un edificio administrativo, al menos cinco edificios residenciales de varios pisos y vehículos civiles.

También el jueves, el Ministerio de Defensa ruso indicó en un comunicado que sus sistemas antiaéreos derribaron dos misiles Storm Shadow de fabricación británica, seis cohetes HIMARS y 67 drones.

En el comunicado no se indica dónde o cuándo se derribaron los Storm Shadow ni a dónde iban dirigidos. Rusia anunció anteriormente el derribo de algunos de los misiles sobre la península de Crimea, anexada ilegalmente.

Después de más de 1.000 días de guerra, Rusia tiene la ventaja: su gran ejército avanza en Donetsk y los civiles ucranianos sufren implacables ataques con aviones no tripulados y misiles.

Analistas y observadores dicen que es poco probable que la flexibilización de las restricciones al uso de misiles occidentales por parte de Ucrania cambie el curso de la guerra, pero coloca al ejército ruso en una posición más vulnerable y podría complicar la logística que es crucial en la guerra.

Putin también advirtió que la medida significará que Rusia y la OTAN están en guerra.

“Es una medida importante y va en contra, socava la narrativa de que Putin había estado tratando de establecer que estaba bien que Rusia lanzara drones iraníes y misiles norcoreanos sobre Ucrania, pero era una escalada imprudente para que Ucrania usara armas suministradas por Occidente. contra objetivos legítimos en Rusia”, dijo Peter Ricketts, exasesor de seguridad nacional del Reino Unido que ahora forma parte de la Cámara de los Lores.

___

Los periodistas de The Associated Press Jill Lawless en Londres y Zeke Miller y Lolita C. Baldor en Washington contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press