Putin

Putin dice que defensas antiaéreas rusas derribaron un avión azerbaiyano en 2024, con 38 muertos

MOSCÚ (AP) — El presidente ruso, Vladímir Putin, reconoció el jueves que las defensas aéreas de Rusia fueron responsables de derribar un avión de pasajeros azerbaiyano en diciembre, lo que causó la muerte de 38 personas, en su primera admisión de culpa por el accidente.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, a la izquierda, y el presidente de Tayikistán, Emomali Rahmon, hablan en una ceremonia de firma tras su reunión en el Palacio de la nación en Dushanbe, Tayikistán, el jueves 9 de octubre de 2025. (Kristina Kormilitsyna, Sputnik, Kremlin Pool Foto via AP) Sputnik

Putin hizo esta declaración durante una reunión con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliev, en la capital de Tayikistán, Dushanbe, donde ambos asisten a una cumbre de las naciones exsoviéticas.

El avión de pasajeros de Azerbaijan Airlines se estrelló el 25 de diciembre de 2024 cuando volaba de Bakú a Grozni, la capital regional de la república rusa de Chechenia.

Las autoridades azerbaiyanas dijeron que el avión fue alcanzado accidentalmente por fuego de las defensas antiaéreas rusas y luego intentó aterrizar en el oeste de Kazajistán, donde se estrelló, causando la muerte de 38 de las 67 personas a bordo.

Putin se ha disculpado con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, por lo que llamó un "incidente trágico", pero no llegó a reconocer la responsabilidad. Aliyev, por su parte, criticó a Moscú por intentar "silenciar" el incidente.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press

