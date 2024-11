Puerto Rico celebra elecciones que prometen ser históricas

Un cartel de campaña promueve a Jenniffer González, candidata a la gobernación de Puerto Rico por el Partido Nuevo Progresista y actual comisionada residente de Puerto Rico en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, arriba de un cartel del candidato a comisionado residente Luis Villafañe, vandalizado con las palabras "corrupta" y "pillo", el sábado 2 de noviembre de 2024, en San Juan, Puerto Rico. (AP Foto/Alejandro Granadillo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved