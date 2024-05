Protestan contra norma en Perú que clasifica siete identidades de género como "enfermedad mental"

Un manifestante de la comunidad LGBTI+ con un cartel a favor de las personas trans en una protesta contra un decreto del gobierno de Perú que clasifica siente identidades de género como enfermedades mentales, en Lima, Perú, el viernes 17 de mayo de 2024. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Miembros de la comunidad LGBTI+ protestan contra un decreto del gobierno de Perú que clasifica siente identidades de género como enfermedades mentales, en Lima, Perú, el viernes 17 de mayo de 2024. (AP Foto/Martín Mejía)

Un miembro de la comunidad LGBTI+ de Ecuador confronta a un policía en una protesta contra un decreto del gobierno de Perú que clasifica siente identidades de género como enfermedades mentales, en las afueras de la embajada peruana en Quito, Ecuador, el viernes 17 de mayo de 2024. (AP Foto/Dolores Ochoa)