Proceso contra Rusia en corte ONU comienza con alegaciones de Ucrania

ARCHIVO - En esta imagen de archivo se ve una vista exterior del Palacio de la Paz, que aloja la Corte Internacional de Justicia, o Corte Mundial, en La Haya, Holanda, el 18 de febrero de 2019. La máxima corte de Naciones Unidas comenzaba el martes 6 de junio de 2023 las sesiones de un proceso contra Rusia iniciado por Ucrania en relación a la anexión de Crimea por parte de Moscú en 2014 y el rearme a los rebeldes en el este de Ucrania antes de la invasión de febrero de 2022. (AP Foto/Peter Dejong, Archivo) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved