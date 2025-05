Príncipe heredero saudí recibe a Trump quien inicia gira de cuatro días por Oriente Medio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la izquierda, habla con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, durante la foto familiar de la cumbre del G20 en Osaka, Japón, el 28 de junio de 2019. (Kim Kyung-Hoon/Pool Foto via AP, Archivo)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, durante una ceremonia de café en la terminal real del Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Riad, Arabia Saudí, el martes 13 de mayo de 2025. (AP Foto/Alex Brandon) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved