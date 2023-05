Principal partido de oposición toma delantera en elecciones de Tailandia

Paetongtarn Shinawatra, candidata a primera ministra del Partido Pheu Thai, deposita su boleta en un centro electoral en Bangkok, Tailandia, el domingo 14 de mayo de 2023. Los votantes en Tailandia se dirigían a las urnas el domingo en unas elecciones señaladas como una oportunidad crucial para el cambio, ocho años después de que el actual primer ministro, Prayuth Chan-ocha, asumiera el poder en un golpe en 2014. Ahora se presenta contra la hija del político que es la némesis del ejército. (AP Foto/Wason Wanichakorn) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved