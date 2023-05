Primeros roces en torno a Nicolás Maduro en cumbre de países de Sudamérica

El presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, a la derecha, estrecha la mano de su homólogo venezolano Nicolás Maduro antes de su cumbre bilateral en el palacio de Planalto, el lunes 29 de mayo de 2023, en Brasilia. (AP Foto/Gustavo Moreno) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.