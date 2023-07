Primeros roces en Perú entre la policía y manifestantes que exigen la salida de la presidenta

Un agente de policía detiene un autobús en un punto de control de contrabando en Pucusana, Perú, el lunes 17 de julio de 2023. La policía también verifica si los pasajeros llevan armas en el bus que viaja hacia la capital desde el interior del país, con miras a la manifestación del 19 de julio contra el gobierno. (AP Foto/Guadalupe Pardo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Mostrando carteles con fotos de víctimas de la violencia policial, manifestantes marchan por el centro de Lima, Perú, el miércoles 19 de julio de 2023. La protesta exige a la presidenta peruana Dina Boluarte un adelanto electoral inmediato, así como justicia por los muertos en las manifestaciones que sucedieron a la destitución de Pedro Castillo como presidente. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un manifestante de oposición lleva una bandera con ua foto del destituido presidente Pedro Castillo ante un cordón policial en la plaza de San Martín en el centro de Lima, Perú, el miércoles 19 de julio de 2023. La protesta exige a la presidenta peruana Dina Boluarte un adelanto electoral inmediato, así como justicia por los muertos en las manifestaciones que sucedieron a la destitución de Pedro Castillo como presidente. (AP Foto/Guadalupe Pardo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved