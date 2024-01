Primera sonda lunar japonesa apunta a un blanco muy pequeño

ARCHIVO - Un cohete SpaceX Falcon 9 transportando sondas lunares de Japón y Emiratos Árabes Unidos parte de Cabo Cañaveral, Florida, 11 de diciembre de 2022. La agencia espacial de Japón se apresta a realizar su primer alunizaje el sábado 19 de enero de 2024, apuntando a un blanco muy pequeño. (AP Foto/John Raoux, File) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved